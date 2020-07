Rai - Osimhen-Napoli, c'è grande pessimismo: contatti avviati tra Liverpool e Lille

Il giornalista ed esperto di mercato per la Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dell'affare tra Victor Osimhen e il Napoli: "Pochi giorni fa il Napoli ha avuto contatti garbati con il nuovo agente di Osimhen che, però, ha preso un po di tempo per approfondire alcuni contatti con altri club di Premier. Il Liverpool ha effettuato più di un sondaggio iniziando anche una sorta di discorso con la dirigenza del Lille. Nel progetto di Klopp, Osimhen sarebbe la prima alternativa ai titolari. Il ragazzo non ha mai dato l'ok definitivo al Napoli.

GLI ALTRI CLUB DI PREMIER - "Gira anche la voce dello United che sta avendo colloqui con il procuratore. Inoltre sembra ci sia anche la voce Tottenham. Il Liverpool mi sembra interessato in maniera importante, bisogna aspettare almeno una settimana per capire se questi sondaggi si trasformeranno in trattative. Le aspettative economiche del ragazzo sono cambiate e il Napoli ne è a conoscenza".