Rai, Venerato: "Dall'entourage di Wanda mi dicono che a Icardi non dispiacerebbe il Napoli"

Si potrebbe riaprire uno spiraglio per Mauro Icardi al Napoli. Stando a quanto riferisce l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato, infatti, al calciatore nerazzurro non dispiacerebbe la destinazione partenopea. “Dall’entourage di Wanda Nara mi dicono che a Mauro Icardi non dispiacerebbe un’ipotesi Napoli, anche se per ora gli azzurri non sembrano intenzionati a puntare sull’attaccante”, ha detto Venerato nel corso della Domenica Sportiva Estate.