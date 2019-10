Ranking Uefa, il Napoli cresce e sale al 18esimo posto: si avvicina un triplo sorpasso

Il Napoli sbanca la Red Bull Arena di Salisburgo e aggiunge punti importanti in chiave ranking europeo. Gli azzurri salgono a 9.000 punti raccolti dopo 3 partite (meglio finora soltanto Bayern, City e PSG con 10.000) e recuperano anche una posizione, salendo al 18esimo posto per il sorpasso al Lione (a pari punti viene premiato che ne ha di più nella stagione in corso). Questo inizio di Champions è importantissimo anche per i prossimi sorteggi, considerando che il Napoli è partito scartando i 22.000 punti del 2014-15, quando arrivò in semifinale d'Europa League, e poteva accusare un crollo notevole in classifica. Ora l'obiettivo è consolidarsi, staccando Lione e Benfica grazie alle prossime vittorie (ed il pesante bonus in caso di qualificazione agli ottavi) e provare a sorpassare Shakhtar, Porto e Roma che distano due vittorie.

Ranking Uefa per club

1 Real 124.000

2 Atletico 114.000

3 Barcellona 113.000

4 Bayern 110.000

5 Juventus 104.000

6 Man City 101.000

7 Psg 92.000

8 Liverpool 89.000

9 Arsenal 85.000

10 Man United 81.000

11 Siviglia 80.000

12 Tottenham 76.000

13 Chelsea 74.000

14 Borussia 74.000

15 Roma 72.000

16 Porto 71.000

17 Shakhtar 70.000

18 Napoli 67.000

19 Lione 67.000

20 Benfica 66.000

21 Ajax 64.500

--------

26 Salisburgo 49.500

34 Lazio 40,000

57 Inter 26.000

72 Milan 19.000