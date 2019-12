Repubblica - Ibra aspetta Napoli-Genk prima di decidere: ha un desiderio

Il Milan ha fretta di chiudere con Zlatan Ibrahimovic che, a sua volta, vuole aspettare metà dicembre per il sì. La data non è casuale. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, infatti, fa sapere che alla base ci sarebbe la volontà da parte dello svedese di aspettare la partita tra Napoli e Genk. Ibra avrebbe piacere a giocare la Champions in azzurro. Ne avevano parlato De Laurentiis e Giuntoli, prima del caos. Ma lo svedese, finché non ci saranno ufficialità altrove, resta sullo sfondo. Una dolce suggestione.