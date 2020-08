Retroscena CdM - Gattuso punta a cambiare modulo per trasformare il volto dell'attacco

Un cambio modulo per la prossima stagione? Gattuso ci pensa. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come il tecnico stia valutando la possibilità di avere uno schieramento più offensivo in vista della nuova annata.

"L’obiettivo è trasformare il volto del reparto offensivo, lavorando anche sull’alternativa tattica del 4-2-3-1 ammirato nel secondo tempo di Barcellona. Lo scrive Insigne è il capitano, il regista offensivo, un punto di riferimento per lo sviluppo del gioco, Mertens fa la differenza ed è una certezza. Callejon ha salutato, il Napoli così abbandona una prassi consolidata nell’attacco alla porta avversaria: sviluppo di gioco a sinistra e taglio sul secondo palo da destra. Gattuso vuole entrambi gli esterni offensivi che vengono dentro al campo, Under ha un profilo simile a Politano, è un mancino con una prospettiva che fa pensare ad importanti margini di crescita".