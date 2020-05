Retroscena CdM - Liverpool e Inter hanno provato a strappare Zielinski al Napoli

Come Mertens, anche Zielinski - a un passo dal rinnovo - ha ricevuto la corte di diversi club che volevano sfruttare la sua scadenza di contratto. L’Inter ci ha provato in più occasioni a sondare il terreno ma il suo più grande estimatore è Klopp, il Liverpool non ha mai mollato, in passato ha valutato di pagare la clausola rescissoria di 65 milioni di euro e nelle ultime settimane sta provando a disturbare le manovre per il rinnovo. Zielinski, però, si è convinto da tempo di prolungare l’avventura napoletana. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.