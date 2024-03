Romano su Traore: "Nessuna decisione presa sul riscatto, cruciale anche il nuovo tecnico"

"Il Napoli si prende ancora del tempo per decidere come procedere con il diritto di riscatto di Hamed Traoré dal Bournemouth". Lo scrive su X l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che spiega come "anche la situazione dell’allenatore sarà cruciale per prendere la decisione finale o provare a negoziare tra i club" col Napoli che verosimilmente chiederà uno sconto nel caso in cui dovesse pensare al riscatto. Ricordiamo che la cifra concordata a gennaio per il riscatto è di 25 milioni di euro.

🇨🇮 Napoli are still taking their time to decide how to proceed with buy option for Hamed Traoré from Bournemouth.



Manager situation will also be crucial to make final decision or try to negotiate between clubs — still open.



Value of buy option from #AFCB: €25m. pic.twitter.com/xO8SLduBgd