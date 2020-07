Sassuolo, Carnevali: "Non c'è solo il Napoli su Boga, la nostra volontà è tenerlo..."

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn, soffermandosi ovviamente anche sui temi di mercato: "Trattenere i big? Questa è la politica della società, fare cessioni ma mantenere l'ossatura della squadra, c'è un progetto di crescita per migliorarsi, l'obiettivo è che questi ragazzi rimangano con noi anche la prossima stagione, credo si possa fare perchè anche loro hanno voglia di poter continuare e sposare questo progetto molto ambizioso per una società come la nostra. Boga? Devi trovare la giusta modalità per fare la cosa più giusta, Boga è ambito da altri club e non solo dal Napoli. E' ancora presto, la volontà è di tenerlo anche il prossimo anno. Abbiamo diverse richieste, possiamo spaziare su più campi".