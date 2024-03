Shakhtar, Monaco: "Offerta vera, il Napoli ci ha chiesto Sudakov a gennaio! Sul ruolo..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore Monaco, responsabile scouting dello Shakhtar Donetsk

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore Monaco, responsabile scouting dello Shakhtar Donetsk: “Siamo a Kiev, qui il pericolo non è costante perchè passiamo gran parte del tempo, più o meno 6 mesi, al confine con la Polonia e uscire dal paese è più semplice. Poi è ovvio che la realtà non è semplicissima e tutti la conoscono, ma per ora siamo riusciti a giocare, a mantenere gli impegni ed il calendario. Speriamo che finisca presto e che non peggiori.

Sudakov? Ha un potenziale enorme e non è finito come calciatore perché è giovane, un 2002 e non sembrerebbe viste le 30 partite giocate in Champions e le 20 con la Nazionale ucraina. Ha già una buona esperienza alle spalle, gli manca ancora completarsi e se incontrerà il contesto giusto, lo farà. Andare via da noi non è facile perché il club è ambizioso, ma se si presentano buone opportunità, anche lui può fare questo passo. Per un ucraino giocare nello Shakhtar vuol dire molto. Oggi Sudakov è più un 10 in un 4-2-3-1 quindi una sottopunta, nel centrocampo a 3 invece fa bene la mezzala sinistra. Secondo il mio punto di vista per essere molto easy e cambiare le posizioni, deve completarsi. Ma, può fare l’8 in un centrocampo a 3 oppure un 10 nel 4-2-3-1. Nel Napoli potrebbe fare il ruolo di Traorè che ha talento. Poi è sempre il contesto che fa evidenziare le potenzialità di un giocatore oppure gli fa fare un passo indietro.

So che c’è stata un’offerta ufficiale del Napoli, non conosco i numeri, ma so che lo Shakhtar non l’ha ritenuta idonea secondo il valore di Sudakov. Nel mercato di gennaio però il club non lo avrebbe ceduto a prescindere perchè il presidente vuole che lo Shakhtar con o senza la guerra vuole che torni la squadra di qualche anno fa.

Quest’anno il campionato ucraino è un pò più complicato perché stanno tornando alcune squadre che hanno cambiato management e che vogliono fare bene. Il valore degli altri si sta alzando. Lo Shakhtar nel campionato russo? Non è un’ipotesi che prendono in considerazione”.