Sky - Le ultime di formazione: Maksimovic titolare, Di Lorenzo a sinistra

Il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito alla formazione che scenderà in campo stasera contro il Liverpool: "Ancelotti ancora non ha comunicato le scelte ai calciatori. Maksimovic verso una maglia a destra con Manolas e Koulibaly ed a sinistra Di Lorenzo. Fabian in ballottaggio a sinistra mentre in attacco dovrebbe esserci dal primo minuto il tandem formato da Lozano-Mertens".