Sky - UEFA preoccupata dalle sorti del calcio italiano: si teme di non finire Coppe Europee

Il futuro del calcio italiano resta sempre più in bilico. Le norme previste dal protcollo del Comitato Tecnico Scientifico non fanno presagire segnali positivi su una possibile ripartenza. La redazione di Sky Sport ha rivelato che c'è forte preoccupazione da parte della UEFA per le sorti del campionato di Serie A: dopo le regole dettate dal CTS - che in caso di contagio prevede la quarantena per tutta la squadra - c'è il timore che i club italiani non terminino la stagione delle Coppe

NAZIONALE - La preoccupazione non è solo per la Serie A, ma anche per la Nazionale di Roberto Mancini: dalle parti di Nyon fanno sapere di esser in ansia anche per la Nation League di settembre, manifestazione in cui esordirà proprio la Nazionale azzurra. Se dovesse rimanere tale rigidità, potrebbero davvero nascere problemi in quanto le altre Federazioni in giro per l'Europa ripartono, mentre l'Italia rischia davvero lo stop.