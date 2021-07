Spalletti: "Basta con Napoli-Verona! Abbiamo già dato come rabbia e delusione"

Luciano Spalletti non vuol più sentire parlare di Napoli-Verona e pensa solo alla stagione che sta per iniziare. L'ha precisato il tecnico del Napoli durante l'incontro con i tifosi in piazza a Dimaro: "Ora precisiamo una cosa, dobbiamo farla finita con questa partita col Verona. Abbiamo già dato come rabbia e delusione, andare a portarsela dietro significa dargli ulteriore forza. Le partite passano per non ripassare più, dobbiamo averlo chiaro, se una la perdiamo non si deve stare lì. Andiamo a quella successiva, non si può cambiare più il risultato. I calciatori devono averlo chiaro. Si può forzare di più in difesa perché ho già i difensori a disposizione, in attacco mi mancano diversi giocatori e quella fase si farà quando ci raggiungeranno gli altri a Castel di Sangro".