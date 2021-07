RILEGGI LIVE - Spalletti: "Siamo forti, basta parlare di Napoli-Verona! Insigne? Ottimista. Su Kou...", Zielinski e Politano: "Puntiamo a tutto, cancelleremo delusione!"

22.10 - Termina qui l'incontro con i tifosi.

PER SPALLETTI - Uomini forti per destini forti? Potete cantare 'Sarò con te'? Spalletti: "Sono fortunato quindi uomini i forti per destini forti. Poi ci si aggiunge non c'è altra strada se no faremo una vita da comparse senza essere mai titolari del nostro percorso. Il mister inizia a cantare 'Saro con te' seguito da Politano e Zielinski'.

PER SPALLETTI - Come ottimizzare i meccanismi? "Bisogna comporre una rosa che abbia questo numero di calciatore per sopperire ad ogni necessità. Uno ha la sua idea di calcio ma poi non deve snaturalizzare dei campioni che hanno già mostrato le loro qualità in passato. Se le qualità poi sono espresse nel complesso di squadra si ottiene il massimo. E' difficile far fare il terzino a Politano, ma può partire più dal basso o più da dentro il campo. Sono qualità che può mettere in mostra".

PER SPALLETTI - Cosa fare per trattenere Koulibaly? "Per tenerlo mi incateno da qualche parte, trovatemi qualcosa e mi incateno lì".

PER ZIELINSKI - Un giocatore forte polacco da consigliare per il Napoli? "Abbiamo tanti giocatori interessanti in nazionale, ma non è da me indicarne qualcuno. Qui abbiamo giocatore forti, dobbiamo crederci perché possiamo fare un ottitmo campionato".

PER SPALLETTI - Serve più personalità? "Un po' di cazzimma la dobbiamo avere. Parlavo con Zielinski oggi in panchina e ci siamo scambiati dei punti di vista. Mi ha confermato che sono una squadra forte come mi ha detto. Ora non può scendere dal suo massimo, quindi ora ci si aspetta che tutte le volte metta il suo marchio. Sulla personalità è ancora presto per dire se possiamo fare dei passi in avanti. Sicuramente nel mandare le qualità fisiche e fisiologiche a braccetto diventa fondamentale. La personalità ti permette di esprimere ai tuoi livelli, ma poi bisogna valutare che anche 6/7 squadre hanno questa qualità. Poi il lavoro farà un po' la differenza, l'essenziale è la disponibilità che mostra la squadra per essere sempre protagonisti ad alti livelli".

PER SPALLETTI - Prime impressioni di Napoli? "Sono stato fortunato, anche all'Empoli avevo tantissimi napoletani: Fusco, Russo... gente he ha qualcosa in più a livello di attaccamento. Questa qualità servirà molto per fare gruppi forti, nutro fiducia per quest allenando il Napoli. Ogni volta che sono venuto ho trovato un'ospitalità incredibile, spazi culturali da tutte le parti, qualità in tutti i settori. Si vede che c'è un estro che va al di là della normalità. Quindi sono sul divano di casa mia a Napoli".

PER POLITANO - Partirai titolare? "Deve rispondere il mister". Spalletti: "Tirerò in aria la monetina per decidere".

PER SPALLETTI - Ha pensato di bloccare le cessioni di Tutino o valuta altre soluzioni per le assenze in attacco? "Di mercato sarebbe meglio che ci fosse qui Giuntoli che è un professionista del settore. Dal mio punto di vista ridico che per affrontare più competizioni e le difficoltà della stagione bisogna fare un gruppo di 20 giocatori più tre portieri. Altrimenti si va in difficoltà in alcuni momenti che può inficiare il traguardo finale".

PER ZIELINSKI - Ruolo più adatto a te? "Non ho problemi ha giocare in tutti ruoli del centrocampo. Da mezzala o trequartista è lo stesso, sarà il mister a decidere dove farmi giocare o meno".

PER SPALLETTI - Come si gestiscono i momenti di difficoltà? "Se non si sanno gestire le pressioni non si riescono a gestire neanche le vittorie. Ci so trova a dover affrontare determinate situazioni, è normale non poter sempre vincere nel calcio. Quando si perde si analizza per un giorno quello avvenuto e poi si va subito a tentare di praparare la partita successica, perchè come detto prima non si può tornare indietro".

PER POLITANO - Insigne ti ha imparato il tiro a giro? "Non lo insegna a nesssuno se lo tiene tutto per lui. Anche noi siamo dispiaciuti per non poter far foto e autografi. Siamo i primi dispiaciuti per il distanziamento".

Troppo distanti dai tifosi anche col Greenpass: risponde Lombardo: "Negli otto anni precedenti eravamo o no vicini? Ci sono dei protocolli che dovreste conoscere, non c'è nessun motivo per non stare vicino a voi tifosi. Ci sono delle situazioni come questo che non è possibile, quando sarà possibile raddoppieremo gli sforzi. Diremo ai nostri giocatori di fare qualche saluto in più. Interveniene Spalletti: "Abbiamo sempre salutato già dal primo allenamento, mi sembra eccessivo dire questo. Il fatto che ci disturba il contatto con voi non sta in piedi, se abbiamo professionisti il merito è vostro che venite qui".

PER SPALLETTI - Sul contratto di Insignei: "Prima si devono incontrare Lorenzo e il presidente. Sono convinto che due personalità così spiccate, troveranno un punto per ripartire insieme. Aspettiamo l'incontro e cosa si diranno. L'occasione fa l'uomo ladro e il mercato fa il calciatore distratto, quindi non facciamo troppi discorsi. Problemi non ce ne sono. Io sono ottimista. Per ora è tutto un mettere le mani avanti da parte di tutti voi".

PER ZIELINSKI - Salto di qualità personale l'anno scorso? "Ho imparato tantissimo negli anni che ho giocato con Marek, un vero campione. L'hanno scorso ho fatto bene, ma devo fare ancora meglio segnando più gol e facendo più assist".

PER SPALLETTI - Su Elmas: "Riesce a stare bene in più ruoli, lui codifica le indicazioni e le porta a casa. Non è sempre un bene il saper far tutto, forse si basa un po' troppo sulla sua corsa e reistenza e andando in giro per il campo perde un po' di vista la qualità. Ma quando uno non ha questa forza e volontà diventa difficile. Lo vedo bene, ci darà una grossa mano. Il suo ruolo potrebbe essere centrocampista, perché sa fare un po' tutto ed è connesso alla palla. Per fare una partita da top calciatore bastano due passaggi illuminanti. Per fare una partita da campione ci vogliono 90' vicino alla squadra e al pallone, e lui in questo è un campione".

PER POLITANO - Hai sentito Insigne dopo gli Europei? Si, Siamo davvero orgogliosi di avere dei compagni campioni d'Europa con noi".

PER POLITANO - Come è questo ritiro con Spalletti? "Grande entusiasmo, cercare di tenere il pallone il più possibile e non tornare mai indietro attaccando".

PER SPALLETTI - Carattere forte come quello di ADL, ci saranno problemi? "Vorrei avere giocatori più duri possibili. Se si riesce ad avere una visione comune con giocatori forti, si ottengono risultati. Più forza e qualità abbiamo e più risultati faremo".

PER SPALLETTI - Siamo rimasti male per Napoli-Verona. "E' solo tempo perso!"

Un tifoso incita Politano: "Metticela tutta per andare ai Mondiali, perché siamo tutti con te". Politano ringrazia.

PER ZIELINSKI - Sogni di vincere lo scudetto a Napoli? "Mi sento pronto a guidare tutto il mio possibile per la squadra, vincere lo scudetto è un sogno per noi tutti e spero che con i gol cercherò di dare il massimo. Raggiungere quell'obiettivo sarebbe il massimo per tutti a Napoli".

PER SPALLETTI - Su Napoli-Verona: "Precisiamo che la dobbiamo farla finita con questa partita col Verona. Abbiamo già dato come rabbia e delusione. Le partite passano per poi non passare più. Se si perde meglio pensare alla successiva, perché è un risultato che non si può più cambiare, lo devono capire i giocatori. Per i tipi di allenamento ho tutti i difensori e quindi in quel reparto si può più forzare in quella zona, davanti invece mi mancano diversi giocatori e si lavorerà poi a Castel di Sangro".

PER ZIELINSKI - Si è sentita la mancanza dei tifosi al Maradona? "Abbiamo perso tanto, abbiamo sentito molto la vostra mancanza. Speriamo che tornerete allo stadio e faremo tutti insieme grandissimi risultati".

PER POLITANO - Obiettivo? "Puntiamo a tutte le competizioni sempre per fare il massimo. Sicuramente vogliamo centrare i primi 4 posti".

PER SPALLETTI - Sarebbe meglio ascoltare i dialoghi del Var? Favorevole al tempo effettivo? "Non lo so se porterebbe ulteriore difficoltà, reputo sicuramente una cosa ottima il tempo effettivo soprattutto con le 5 sostituzioni. Sarebbe tutto più bello e si eliminerebbero tante proteste a fine partita.

21.24 - PER SPALLETTI - Prime impressioni del ritiro? "Mi sono convinto di avere una squadra forte e di vedere quanto fossero convinti di essere forti. Ho ricevuta una prima risposta dai ragazzi, ma è attraverso il nostro impegno che si riceve una risposta. Napoli è una presenza massiccia, che può sembrare difficile da sopportare, ma non è così. Il sentirci il vostro fiato sul collo ci fa trovare gli stimoli giusti per fare bene.

21.23 - Prende parola Spalletti: "E' un piacere essere qui. Di solito questi incontri sono fatti per incontrare la squadra, stavolta è il nostro. Siamo felici di stare insieme a voi.

21.20 - Inizia l'evento con i tifosi, il primo ad entrare è Matteo Politano, seguito da Piotr Zielinski e Luciano Spalletti.

20.50 - Una leggera pioggia in questo momento condiziona l'afflusso dei tifosi in piazza

E' il giorno delle domande dei tifosi. Luciano Spalletti, Piotr Zielinski e Matteo Politano saranno presenti sul palco in Piazza Madonna della Pace a Dimaro per rispondere alle domande che arriveranno direttamente dai tifosi presenti. In mille, infatti, potranno accedere alla piazza.