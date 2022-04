Spalletti non ha dubbi sul futuro: "Firmato per due anni e sto benissimo qui, che problema c'è?"

Aurelio De Laurentiis aveva blindato Luciano Spalletti con le dichiarazioni recentemente rilasciate: "Mai pensato di cambiarlo".

Aurelio De Laurentiis aveva blindato Luciano Spalletti con le dichiarazioni recentemente rilasciate: "Mai pensato di cambiarlo". E a queste parole hanno fatto eco quelle pronunciate oggi dall'allenatore azzurro in conferenza stampa:

"Il mio futuro è l'allenamento di oggi, la cena, la partita di domani, poi se mi parla del futuro della mia professione allora ho un altro anno qui e poi un'opzione e voglio restare qui, ho firmato per due anni e mi sento benissimo qui ed in questa città, non vedo che problema ci sia. Io parlo di futuro da allenatore, chi fa questo mestiere ha il riferimento nell'immediato con la partita".