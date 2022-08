Spalletti perde subito Demme: ecco i tempi di recupero del centrocampista

Luciano Spalletti per la prima in casa dovrebbe affidarsi agli uomini che hanno battuto il Verona

Luciano Spalletti per la prima in casa dovrebbe affidarsi agli uomini che hanno battuto il Verona, scrive il Corriere del Mezzogiorno che sottolinea che mancherà Demme, che ha rimediato un’infrazione del cuboide del piede sinistro. I tempi di recupero - si legge - sono stimati in 20-30 giorni.