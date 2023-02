Tre azzurri si sono allenati a parte: Sky svela il motivo della scelta di Spalletti

Nella giornata odierna Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski hanno lavorato a parte e non in gruppo.

Nella giornata odierna Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski hanno lavorato a parte e non in gruppo. Lecito il dubbio, dunque, sulla titolarità nella sfida contro lo Spezia. Sky Sport però chiarisce che i tre azzurri non si sono allenati con il resto dei compagni per una semplice gestione delle energie, in virtù del mese intenso che aspetta il napoli tra campionato e Champions League.