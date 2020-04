Tuttosport - Il Napoli punta Lopez del Marsiglia: un affare in scadenza 2021

In Francia dicono che assomiglia a Samir Nasri, Rudi Garcia è sicuro che il suo futuro sarà roseo e probabilmente saranno d'accordo con lui diversi club in giro per l'Europa. Maxime Lopez, trequartista con spiccate doti offensive, stuzzica il palato di Juventus, Siviglia, club inglesi e anche del Napoli. All'Olympique Marsiglia sta facendo parlare di sé, ma il contratto in scadenza a giugno 2021 potrebbe fare di lui un vero affare per la prossima finestra di mercato. Classe '97, il club azzurro si aggiunge dunque alla lista delle pretendenti. A riportarlo è Tuttosport.