Tuttosport - Lozano vicino: la famiglia in arrivo dal Messico per accompagnarlo nei primi giorni a Napoli

Lozano sembra essere sempre più vicino al Napoli. Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, al calciatore è stata già mostrata la foto della statuina del presepe che è stata realizzata per lui e ne è stato contento. Ma non solo. L'indizio più importante rivelato da Raffaele Auriemma sul quotidiano torinese è che parte della famiglia è in arrivo dal Messico per accompagnarlo nei suoi primi giorni azzurri: "tutti insieme contano le ore che lo separano dall’essere il primo grande rinforzo dell’attacco del Napoli”, si legge sul quotidiano.