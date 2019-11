Tuttosport - Ritorno di fiamma per Castagne! E' il primo obiettivo per gennaio: i dettagli

La scorsa estate il Napoli ci ha pensato quando sembrava che dovesse partire Mario Rui soprattutto, ma alla fine si è rimasti con il portoghese accanto a Ghoulam. Quest'ultimo, però, non pare essere in condizione e, anche in virtù dell'infortunio di Malcuit e la voglia di andare via di Hysaj, il Napoli potrebbe essere costretto a prelevare un terzino già in questo mercato di gennaio. E, stando a quanto scritto oggi da Tuttosport, il ritorno di fiamma è dietro l'angolo: Timothy Castagne, non sempre titolare all'Atalanta, potrebbe essere il calciatore che fa al caso del Napoli.

GIA' PER GENNAIO - E' il nome più gettonato per il prossimo mercato di riparazione, soprattutto perché tra Castagne e il suo club, l'Atalanta, si sarebbero stoppate le trattative per il rinnovo contrattuale. Inoltre, se con gli orobici dovesse - com'è probabile - uscire dalla Champions League, il belga diventerebbe una carta giocabile anche in Europa. Un dettaglio non da poco.