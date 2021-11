UFFICIALE - Spalletti recupera Malcuit: il terzino francese torna in gruppo

In vista della sfida contro l'Inter Luciano Spalletti ha recuperato anche Kevin Malcuit. Il terzino francese, dopo un lungo infortunio che l'ha tenuto ai box per una quarantina di giorni, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo per tutta la seduta, come reso noto dal club azzurro nel suo consueto report. Sarà dunque a disposizione per la partita di domenica.