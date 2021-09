ULTIM’ORA - Italia, Insigne lascia il ritiro e rientra a Napoli: le ultime

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne lasciano il ritiro dell’Italia alla vigilia della sfida con la Lituania, terza e ultima gara di settembre valide per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il capitano del Napoli ha salutato il gruppo per motivi personali ed è rientrato a Napoli questa sera. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha invece subito un infortunio muscolare e per questo motivo ha fatto rientro a Roma