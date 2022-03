Un dato statistico certifica l'impressionante superiorità del Napoli a Verona

Con questo dato statistico l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la grande prova del Napoli al Bentegodi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Che il Verona, che nel 2022 ha segnato più di chiunque (19 gol con il Sassuolo) e ha 3 giocatori in doppia cifra, abbia collezionato la miseria di un tiro in porta, la dice lunga sulla superiorità dei rivali". Con questo dato statistico l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la grande prova del Napoli al Bentegodi.

"Questa vittoria è anche figlia della salute. Mentre il Verona aveva i giocatori contati (e domenica prossima a Empoli sarà peggio), il Napoli era al completo. Lo si è detto spesso: la stagione del Napoli è stata condizionata dalle assenze per Covid, infortuni e coppa d’Africa, Osimhen incluso. Col Verona si è visto quanto sia importante per Spalletti poter scegliere. Per il rush finale, può contare anche su questo".