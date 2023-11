VIDEO TN - ADL loda Giuffredi: "Ha onestà intellettuale, altri agenti sfruttano i giocatori"

"Come nell'antica Roma con la donna che fa vedere i suoi gioielli, lui può rinunciare anche ai suoi compensi".

Fonte: Arturo Minervini

Nel corso della presentazione del libro "La strada di un sogno" dell'agente Mario Giuffredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha tessuto le lodi dello stesso procuratore: "Come nell'antica Roma con la donna che fa vedere i suoi gioielli, lui può rinunciare anche ai suoi compensi mentre altri procuratori sfruttano il giocatore per fatturare il più possibile. Lui ha onestà intellettuale per dire 'se il giocatore non fa quello che dico io, lo ammazzo'".