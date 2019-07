VIDEO TN - Manolas non si sente inferiore a Koulibaly: "Sono nato pronto! Anche lui imparerà da me!"

"Sono nato pronto!", la determinazione di Manolas ha infiammato la piazza di Dimaro. Il difensore ha risposto alle domande dei bambini anche sulla sostituzione di Albiol e la coppia con Koulibaly.

Cosa significa giocare con il difensore più forte del mondo? "Koulibaly è un grandissimo difensore, sicuramente posso migliorare ma anche lui altrettanto può migliorare affianco a me per raggiungere gli obiettivi del Napoli".

Cosa significa arrivare dopo Albiol? "Lui è stato un giocatore internazionale con tanta esperienza, un giocatore importante, ha giocato al Real e tanti anni qui, ma sono pronto per sostituirlo, non ho mai avuto paura di sostituire nessuno. Anche a Roma dovevo sostituire Benatia e si parlava di lui, ma io sono nato pronto, sono sempre pronto e lo farò vedere in campo".