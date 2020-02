Vittoria storica: non si vinceva una semifinale di andata da quasi 30 anni

Vittoria storica quella di ieri sera del Napoli contro l'Inter. C'è una statistica che conferma l'enorme valore di questo successo. Secondo Opta, infatti, il Napoli non vinceva una semifinale di andata in Coppa Italia dal 1991. Da allora aveva ottenuto due ko e tre pareggi. Spesso anche ribaltando l'iniziale svantaggio. Come nel 2014 contro la Roma. Finalmente sfatato questo tabù.