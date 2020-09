"Voglio vincere anche la Champions!", retroscena Osimhen: ha conquistato ADL al primo incontro

Ad Aurelio De Laurentiis, si sa, piacciono le persone ambiziose. Sarà per questo che il feeling con Victor Osimhen è scattato immediatamente. Già durante quel primo incontro a Capri, quando l'attaccante all'epoca del Lille aveva ancora un altro agente e non sembrava vicino agli azzurri, il nigeriano aveva conquistato il patron del Napoli con una frase (e non solo, anche l'atteggiamento) riportata dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Quando ha incontrato a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen lo guardava fisso negli occhi. E così quando il patron del Napoli, per convincerlo a firmare, gli aveva spiegato l’importanza della sua scelta per migliorare la squadra e ambire allo scudetto, il ragazzo rispose sicuro: «Voglio vincere anche la Champions». Sembra una frase a effetto buttata lì, da un giovane sognatore. E in effetti al momento parliamo di una chimera. Ma l’atteggiamento - non spaccone o presuntuoso - racconta di una persona che cerca di alzare sempre l’asticella, di non accontentarsi mai".