33cm per 19kg: l'uomo in più del Napoli è invisibile

I numeri annoiano ma spesso contano. Aiutano a comprendere. A capire da dove nasca un piccolissimo traguardo. Dopo l'ultimo mercato, il Napoli di Gattuso ha guadagnato 33 centimetri e 19 kg nel confronto tra il precedente undici titolare e quello di questa stagione. Decisive le staffette Demme-Bakayoko in mediana, la presenza di Hysaj a sinistra al posto di Mario Rui e l'inserimento di Osimhen a supporto del tridente offensivo. Fisicità e presenza in tutti i ruoli: anche grazie a questa crescita regge il 4-2-3-1 con quattro calciatori offensivi. Una felice intuizione di Gattuso con l'aiuto e il supporto della società. L'ultimo mercato è stato oculato e in linea con le sue indicazioni. Pochi innesti ma decisivi. Senza svenarsi, Osimhen a parte. Ma per lui ne è valsa la pena. Ecco tutti i dati:



NAPOLI 2019/20



Ospina 183 cm e 76 kg

Di Lorenzo 182 cm e 83 kg

Manolas 189 cm e 83 kg

Koulibaly 195 cm e 89 kg

Mario Rui 170 cm e 67 kg

Fabian 189 cm e 70 kg

Demme 170 cm e 68 kg

Zielinski 180 cm e 75 kg

Callejon 178 cm e 73 kg

Mertens 169 cm e 61 kg

Insigne 163 cm e 59 kg



TOTALE: 1.968 cm e 804 kg

ALTEZZA MEDIA: 1.78 cm

PESO MEDIO: 73 kg





NAPOLI 2020/21



Ospina 183 cm e 76 kg

Di Lorenzo 182 cm e 83 kg

Manolas 189 cm e 83 kg

Koulibaly 195 cm e 89 kg

Hysaj 182 cm e 70 kg

Fabian 189 cm e 70 kg

Bakayoko 189 cm e 84 kg

Lozano 175 cm e 70 kg

Mertens 169 cm e 61 kg

Insigne 163 cm e 59 kg

Osimhen 185 cm e 78 kg



TOTALE: 2.001 cm e 823 kg

ALTEZZA MEDIA: 181 cm

PESO MEDIO: 74,8 kg