A Cagliari c'è la legge del gol di Lukaku: numeri incredibili. E nel 2019 fu vittima di razzismo

La legge del gol di Lukaku. Cagliari è nel suo cuore di centravanti spietato: 7 partite contro i sardi tra l’Inter e la Roma e 6 gol realizzati, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. La squadra sarda è secondo bersaglio italiano prediletto alle spalle del Genoa, incrociato sei volte e colpito addirittura 7, sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport verso la sfida verità di Cagliari, dopo le due vittorie contro Bologna e Parma, che può valere la terza vittoria di fila che manca da febbraio 2023.

A Cagliari anche un episodio di razzismo. 4 gol volte in 6 partite in campionato (2 gol con l’Inter proprio all’epoca di Conte e 2 con la Roma, sempre in trasferta). Un’altra doppietta in Coppa Italia a San Siro, e in panchina c’era ancora Conte. Andò a bersaglio anche il primo settembre 2019 - rigore del 2-1 decisivo per l’Inter - e il giorno dopo denunciò con una lettera social certi episodi di razzismo di una frangia di tifosi del Cagliari nei suoi confronti. Il club sardo prese le distanze ovviamente, esprimendo piena solidarietà al belga.