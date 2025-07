Ultim'ora Juanlu ad un passo! Romano: "Rilancio di ADL, nuova offerta al Siviglia"

"Il Napoli ha presentato una nuova offerta al Siviglia per Juanlu del valore di 14 milioni più percentuale su futura rivendita del 10%. Ora la decisione spetta al Siviglia, visto che Juanlu ha già detto sì a un eventuale trasferimento al Napoli". Lo scrive Fabrizio Romano sui social. Trattativa dunque vicina ormai alla conclusione per l'esterno spagnolo individuato dal club come perfetto vice Di Lorenzo. Manna era già stato in Spagna per trattare direttamente coi dirigenti del Siviglia e con gli agenti del giocatore. Juanlu andrebbe a prendere il posto di Mazzocchi che potrebbe partire: piace al Sassuolo.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja e aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.