A gennaio può arrivare un doppio colpo in difesa dall'Hellas

Il Napoli è vigile sul mercato. Per gennaio caccia a un difensore centrale. Ma non solo. In caso di occasioni potrebbe arrivare anche un terzino destro. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Monitorati l’esterno destro Jackson Tchatchoua, 23 anni, camerunese nato in Belgio che come il collega ha la doppia cittadinanza, e soprattutto Diego Coppola, difensore centrale dell’Under 21, 193 centimetri, 2 gol in Serie A di cui il primo, guarda caso, realizzato l’anno scorso proprio al Maradona contro il Napoli. Il terzino destro potrebbe anche essere un obiettivo di gennaio".