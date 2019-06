Ad agosto ci sarà Napoli-Barcellona! Doppia amichevole negli USA già programmata: date e dettagli

La sorpresa che Aurelio De Laurentiis ha promesso una decina di giorni fa. Il presidente non parlava di mercato e, probabilmente, domani annuncerà di cosa si tratta. C'è già una anticipazione riportata dal quotidiano spagnolo Sport: il Napoli andrà negli Stati Uniti per sfidare il Barcellona in amichevole ai primi di agosto. Una partita di livello per prepararsi al prossimo campionato.



DATE E DETTAGLI - Le date esatte? 7 e 11 agosto. Si attende adesso un comunicato congiunto da parte dei due club, ma dalla Catalogna danno già alcuni dettagli. Si tratterebbe di una partita andata e ritorno, la prima a Miami, la seconda nel Michigan.