Addio alla grande bellezza: così Conte ha rivoluzionato il modo di fare calcio del Napoli

Antonio Conte sta rivoluzionando il modo di fare calcio a Napoli, dopo oltre un decennio votato ad un calcio dedito alla bellezza. Questo l'interessante focus del quotidiano Libero sull'impatto del tecnico: "È presto per lasciarsi andare ai facili entusiasmi perché il Napoli deve ancora “sporcarsi le mani” parecchio, prima di poter legittimamente definirsi “da scudetto”. La squadra è un cantiere aperto, Lukaku ha fatto soltanto intravedere quanto e come può essere determinante, mentre i vari McTominay, Gilmour e Neres devono ancora essere buttati nella mischia per davvero.

E però è già evidente il tentativo di rivoluzionare il modo di fare e intendere calcio a Napoli: l’ultimo decennio è stato all’insegna della “grande bellezza”, con l’estetica che è stato sinonimo di trionfo soltanto nel secondo anno di Spalletti. Gli inventori della “cazzimma” ne hanno avuta poca di recente, dal punto di vista calcistico: Conte sta cambiando l’approccio, in campo il Napoli aggredisce, soffre, lotta, riparte".