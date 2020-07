ADL: "Con la Figc lavoriamo a playoff e playout per spezzare dominio Juve..."

Il giornalista Dario Sarnataro ha pubblicato un post su Instagram in cui riporta alcune dichiarazioni del Presidente Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione del libro "Interrompo dal San Paolo" scritto da 20 giornaliste. Il patron azzurro si è soffermato su Scudetto e di riforme FIGC: "Oggi ho parlato con amici di Maradona: sono stati anni mitici a Napoli, una città che esalta e ama. Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la Federcalcio stiamo provando percorrere la strada dei play off e dei play out per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni”.