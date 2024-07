ADL e Manna incontrano Giuffredi: novità sul futuro di Di Lorenzo

De Laurentiis e Giovanni Manna hanno avuto un lungo incontro con il procuratore Mario Giuffredi, per mettere un punto definitivo alla telenovela di Di Lorenzo (e per definire il rinnovo del contratto di Michael Folorunsho).

Sono stati fatti ulteriori passi avanti per la permanenza in maglia azzurra del capitano — senza mal di pancia — e pure questa è una risposta del club a una specifica richiesta di Conte, che non vuole alcun elemento di turbativa per il suo lavoro e aveva già ispirato il blitz del suo presidente in Germania per rompere il ghiaccio con Khvicha Kvaratskhelia, un altro degli “scontenti” dello spogliatoio. Lo fa sapere il quotidiano Repubblica oggi in edicola.