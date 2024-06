ADL fa uno sforzo, ma non cambia offerta per Buongiorno: il motivo

Buongiorno è il difensore preferito di Conte. Per questo motivo Adl è disposto a un sacrificio economico. Il Torino, al momento, fa muro

Buongiorno è il difensore preferito di Conte. Per questo motivo Adl è disposto a un sacrificio economico. Il Torino, al momento, fa muro. Dopo aver rifiutato la prima offerta, 35 milioni più 5, aspetta di capire se altri club potranno superare tale cifra.

Al momento attorno al Napoli non c’è concorrenza e dunque la proposta resta sospesa e sempre valida, in attesa di sviluppi. Con l’entourage di Buongiorno i contatti sono costanti, mentre Conte ha già svelato al giocatore il progetto tecnico in cui verrebbe coinvolto. Lo scrive il Corriere dello Sport.