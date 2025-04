Cons. Qualiano: "Trattativa avviata per il centro sportivo, lavori entro 18 mesi"

Nuova location per gli azzurri a Qualiano? A sottolineare la fase embrionale è il consigliere comunale ed ex assessore allo sport del Comune di Qualiano Bonaventura Cerqua che ai microfoni di Radioclub91 nel corso della trasmissione Il Calcio Parlato ha sottolineato: “Con De Laurentiis ci siamo incontrati un anno e mezzo fa – come ha detto anche il sindaco De Leonardis – per parlare del progetto da realizzare sul territorio comunale. La zona individuata è già pronta per un investimento immediato. I terreni sono appartenenti a dei privati. A 15 km da Napoli est e Napoli sud è l’unica area che può ospitare questa importante struttura. La trattativa è avviata: per noi sarebbe un fiore all’occhiello e anche un’opportunità economica. Incrociamo le dita.

Lavori e tempistica? Non più di 18 mesi. Di progettazione vera non abbiamo ancora parlato. A due metri ci sono campi da tennis e di padel, e sicuramente ci sarà un indotto a livello di attività commerciali. Come amministratori abbiamo una sola certezza: Qualiano ha 250mila metri quadrati per ospitare il centro sportivo e non ci sono strutture da demolire, quindi si può andare velocemente”.