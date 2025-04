Lukaku prenota il sorpasso a Maradona. E ci sono due statistiche sorprendenti

Romelu Lukaku può diventare per il Napoli un fattore decisivo in chiave scudetto. Ci si aggrappa a lui per il sogno. Il bomber belga, domenica, contro il Milan, non solo ha segnato la rete numero 400 in carriera, ma ha anche agganciato Maradona a quota 81 gol in campionato. Al Dall’Ara, lunedì, contro il Bologna, nel posticipo del 31esimo turno di campionato, Big Rom comincerà a pregustare il sorpasso al Diez. Basta una rete.

Nell'ampio focus di questa mattina, il Corriere dello Sport ricorda anche che Lukaku ai rossoblu ha già segnato cinque volte in cinque sfide, una rete ogni 81 minuti. Puntuale. Non solo: il Napoli ha sempre vinto quando Romelu ha fatto centro. Undici gol in questo campionato, undici vittorie. Una garanzia. L'ultima volta, come detto, domenica contro il Milan.