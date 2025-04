Chi è Thiago Almada, l'argentino che ha chiesto a Lavezzi di portarlo a Napoli

Nel corso del suo intervento a 'Terzo Tempo Calcio Napoli', l'ex azzurro attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi ha svelato un retroscena: "L’altro giorno parlavo con Thiago Almada e scherzando mi diceva: ‘Portami lì’. Io a un giovane calciatore argentino consiglio sempre venire". Almada era stato accostato al Napoli un anno fa, prima del sui passaggio al Lione.

Almada è un centrocampista offensivo classe 2001, ha 23 anni, è del Botafogo ma in prestito all'Olympique Lione. Nel 2022 è diventato campionato del mondo con la nazionale argentina. In carriera ha ricoperto i ruoli di trequartista ma anche seconda punta o ala. Con l'albiceleste ha raccolto 8 presenze con 3 gol. Cresciuto nel Belez, ha vestito anche la maglia dell'Atlata United. Ora sta giocando in Ligue 1. Ha raccolto 8 presenze e 1 gol con il Lione in campionato.