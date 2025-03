Lukaku, doppietta da trascinatore col Belgio: "Ora torniamo nei club e vinciamo un titolo!"

vedi letture

Romelu Lukaku trascina il suo Belgio nello spareggio per restare il Lega A di Nations League contro l'Ucraina. Il centravanti del Napoli è il protagonista del match, che vede i Diavoli Rossi vincere 3-0, con una splendida doppietta. Al termine dello spareggio Big Rom si è presentato davanti alle telecamere, di seguito le sue dichirazioni riportate dal portale belga Hln.

"Dio è grande. Io sono un ragazzo religioso. Ho visto un'atmosfera molto rilassata a tavola e questo si è tradotto anche in campo. Dovevamo crederci. Ho visto molte squadre tornare al calcio, da situazioni difficili. Basti pensare alla rimonta del Barcellona contro il PSG in Champions League qualche anno fa. E l'ho sperimentata anche con il Manchester United contro il PSG. Nel calcio, non è finita finché non è finita".

Sul primo gol in sforbiciata: "Devi continuare a guardare la palla, giusto? Un consiglio di Jean Kindermans. Quella spinta che ho dato al difensore? Devi liberarti (ride)”.

Gol per ripartire? "Questa dovrebbe essere la base per noi. Come gruppo, abbiamo fatto bene. Il futuro sembra luminoso? Bene, restiamo calmi. Ci incontreremo di nuovo a giugno e poi 6 su 6 è il messaggio. Speriamo di avere più tempo per prepararci allora e che molti giocatori possano ancora vincere un titolo questa stagione. È così che ci si sviluppa come singoli".

Il messaggio di Lukaku ai suoi di nazionale mentre il gruppo era riunito nell'abbraccio finale: "Ragazzi, ora torniamo ai nostri club. Cerchiamo tutti di vincere un titolo ora. Forza!".