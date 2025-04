Kiss Kiss - Conte-Manna, nella lista mercato 5 difensori: svelati due nomi

vedi letture

Il Napoli è già al lavoro per la prossima stagione. Tra le priorità ci sono due difensori, uno sarà Marianucci dell'Empoli, come ha confermato il presidente Corsi. L'altro? Tanti nomi in ballo, quasi tutti del campionato italiano.

Del tema ha parlato anche Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal di oggi: “Conte e Manna si parlano tutti i giorni e si confrontano su un ventaglio di nomi per la prossima stagione. Non c’è la certezza assoluta che ci sarà la Champions League, ma se dovesse essere Champions ci sarebbero cinque nomi di difensori. In testa a questi cinque nomi c’è Solet. Sul taccuino di Manna c’è anche Beukema”.

Lo stesso De Maggio qualche giorno fa aveva così parlato di Solet e del pressing azzurro: “Capitolo Solet, ci sono sette squadre sul calciatore, ma il Napoli ha sorpassato tutti ed in questo momento è in pole position. Sta al Napoli affondare il colpo e potrebbe chiudere quest’altro acquisto dopo quello di Marianucci. Da ciò che mi risulta Conte ha dato il suo ok per lanciare l’assalto al difensore francese”.