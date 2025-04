Un solo dubbio di formazione per Bologna: novità per gli infortunati

Ieri al centro sportivo di Castel Volturno è andata in scena la ripresa della preparazione dopo due giorni di riposo. Situazione piuttosto positiva, nel senso che l’ultimo dubbio verso il Dall’Ara è legato al rientro di Spinazzola, già fuori causa contro il Milan per un affaticamento accusato durante la sosta e non ancora a pieno regime. Si vedrà.

McTominay, messo knock out da una sindrome influenzale la mattina della sfida con il Diavolo, ha ricominciato a lavorare. Tutto sotto controllo anche per quel che concerne Lobotka, domenica fuori nel finale soltanto per crampi. Questa dunque la situazione nel primo giorno di lavoro verso la sfida delicatissima di Bologna che può risultare pesantissima per la lotta Scudetto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.