Ultim'ora ADL in Lega a Milano: "Rinnovo Kvaratskhelia? Ma che novità ci devono essere..."

Oggi alle 12:23

Fra i protagonisti della Serie A presenti all'Assemblea di Lega a Milano, c'è anche Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, nel momento del suo ingresso nell'edificio che ospita la riunione, ha salutato i giornalisti presenti prima di glissare su una domanda riguardante la trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, con l'agente del georgiano che è in Italia in questi giorni.

Ci sono novità sul rinnovo di Kvaratskhelia? Questa la domanda che è stata posta a De Laurentiis, che ha glissato con un secco "ma che novità ci devono essere..." rilasciato ai cronisti presenti. A riferirlo gli inviati di Tmw.

All'inizio delle brevi battute, i giornalisti avevano chiesto a De Laurentiis: "Cosa ci dice presidente?". Lui ha risposto: "Che vi devo dire ragazzi miei? La vita è bella" strappando un sorriso ai cronisti mentre attendeva l'arrivo dell'ascensore.