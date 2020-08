ADL infuriato con la Juve: Milik via alle sue condizioni o finisce in tribuna

De Laurentiis si è infuriato per la telefonata di Pirlo a Milik col tecnico della Juve che ha chiesto all'attaccante di aspettare un anno prima di sposare la Juventus. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il presidente è stato chiaro e ha ribadito il suo pensiero: l'attaccante polacco andrà via alle condizioni del Napoli oppure finirà per un anno in tribuna. Categorico il patron azzurro con un concetto chiaro da riferire a tutte le squadre interessate al centravanti.