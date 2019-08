ADL: "Non solo Lozano, James e Icardi, valutiamo anche altri nomi. Pepè? L'Arsenal fattura cinque volte il Napoli"

“Al di là di Lozano, James e Icardi ci sono tanti altri nomi che stiamo valutando”. Lo ha detto il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis intervenendo da Marsiglia ai microfoni di Sky Sport. “Ho offerto una cifra blu, al cubo, per Pépé ma non ci siamo riusciti. Il vero calcio purtroppo alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Conte, di Sarri, quest'anno siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per seminare e tornare grandi. L’Arsenal fattura cinque volte il Napoli e probabilmente si sarà permesso di offrire un pochino in più della cifra che ho avanzato io”, ha detto ancora a proposito dell’affare Pepè passato poi all’Arsenal.

Infine una battuta sull’amichevole col Marsiglia di questa sera: “Di estate abbiamo sempre fatto partite interessanti e anche questa lo è. Non tanto per la competitività, ma soprattutto perché diventa un super allenamento. Dobbiamo far girare la squadra e far giocare tutti, e ci dobbiamo preparare anche a quest'estate magnifica statunitense poiché andiamo a giocare due volte con il Barcellona”.