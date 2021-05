ADL rimasto colpito da quattro partite del Porto: il retroscena su Conceicao

C'è un motivo ben preciso per cui De Laurentiis ha pensato bene di affidare il Napoli a Sergio Conceicao. Il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che De Laurentiis è rimasto colpito da quattro partite del Porto, le due con la Juve e poi quelle con Chelsea e Benfica (1-1). Domani Conceicao potrebbe già essere in Italia per incontrare a Roma il patron azzurro. Per la stretta di mano.