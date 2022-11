ADL sa bene quale sarà il rinnovo di contratto più difficile

Meret e Anguissa già ufficiali, Di Lorenzo, Lobotka e Rrahmani quasi, per Spalletti si può esercitare clausola fino al 2024

Meret e Anguissa già ufficiali, Di Lorenzo, Lobotka e Rrahmani quasi, per Spalletti si può esercitare clausola fino al 2024 per blindarli. Il Napoli è a lavoro per diversi rinnovi di contratto. Il più difficile De Laurentiis sa bene qual è.

Quello di Victor Osimhen. Perché l'attaccante nigerianol dieci gol stagionali, nove in Serie A, bomber del campionato nonostante un mese di stop, ha scadenza fissata del suo a giugno 2025, al momento non ci sono accordi né trattative per prolungamento, in più l'ex Lille guadagna già 5 milioni e vorrà certamente un aumento, ma la politica del Napoli è stata chiara in estate e già lui, come Lozano, sono oltre i parametri attuali di 3 milioni. La prossima estate per evitare di arrivare ad un anno dalla scadenza qualcosa accadrà.