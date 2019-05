Ag. Di Lorenzo: "Tanti club su di lui, l'Empoli riflette ma domani visite col Napoli. Non contano i nomi..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo. Con lui si è parlato dell’approdo al Napoli, ormai praticamente certo: "Di Lorenzo primo acquisto del Napoli? Ci sei andato molto vicino! Manca ancora qualche giorno e quando si parla di mercato tutto può succedere. Concorrenza? Quando dico che nel calcio non si sa mai è perché ci sono tante squadre su Di Lorenzo e Corsi ha voluto un paio di giorni per riflettere bene. I giorni però scadono domani sera, Di Lorenzo anticiperà le visite mediche e se Corsi deciderà in maniera positiva, venerdì ci sarà anche la firma.

Critiche premature? Di Lorenzo poteva andare nelle migliori squadre della Serie A e non solo, perché è ambito anche a livello europeo. I tifosi sono tifosi e giustamente sognano il nome importante, noi addetti ai lavori invece dobbiamo guardare bene al valore dei calciatori. Di Lorenzo ha grande importanza. Ogni volta mi dico di non portare più i miei giocatori a Napoli, ma ogni anno ci ricasco perché tengo troppo alla squadra della mia città.

Di Lorenzo è stato già in città e devo dire che i tifosi lo hanno accolto bene, lo letto ammirazione nei loro occhi e quindi non mi preoccupa, ma dico calma, diamogli tempo e poi giudichiamo se è un giocatore da Napoli o meno. A sensazione, i tifosi hanno dato amore a Di Lorenzo, ma anche a Veretout quando lo portai a Napoli. Poi delle critiche degli addetti ai lavori non mi preoccupo più di tanto perché spesso arrivano da persone che sopportano poco l’agente di Di Lorenzo.

Domani vado ad Empoli a parlare con Corsi e nella mattinata il ragazzo farà le visite mediche. Grassi è stato molto fortunato, ma arriverà in Nazionale (come Di Lorenzo) e sarà il prossimo giocatore che venderemo davvero bene”.

