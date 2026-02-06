Giovane: "Non sono 'giocoliere' come Dinho, devo migliorare in due aspetti. Sull'idolo..."

Un mese fa Giovane, nuovo acquisto del Napoli, aveva parlato ai canali ufficiali della Serie A raccontandosi da un punto di vista tecnico, spiegando il suo calcio: "Uno dei miei idoli è Ronaldo il Fenomeno, guardo sempre i suoi video. Ovviamente non ho intenzione di emularlo, c'è un solo Ronaldo, ma provo a imparare dai movimenti che faceva all'epoca. Cerco di migliorare sullo scatto e sul tiro. Sono brasiliano ma non ho quel tipo di 'giocoleria' samba che aveva Ronaldinho quando dribblava, ma sono felice in campo perché mi diverto. Voglio essere d'ispirazione per qualcuno in futuro".