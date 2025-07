All-in su Ndoye, obiettivo è darlo a Conte già a Dimaro: c'è un piano

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa per portare in azzurro l'esterno del Bologna

Il Napoli pronto ad andare all in per Dan Ndoye: l’obiettivo è riuscire ad acquistarlo in tempi rapidi, così da provare a metterlo a disposizione dell’allenatore quantomeno nel corso del ritiro a Dimaro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa per portare in azzurro l'esterno del Bologna: "Il Napoli ha già un accordo di massima con il giocatore: sull’ingaggio e gli aspetti strettamente connessi alla sua situazione contrattuale. Mica un elemento da poco, anzi.

Al Bologna, per completare il quadro delle info utili alla sistemazione della cornice di un’operazione da incastrare all’interno, piace anche un calciatore di proprietà del Napoli: Alessandro Zanoli, 24 anni, terzino destro reduce da una buonissima stagione in prestito al GenoaUn elemento che per gamba e caratteristiche complessive, Italiano ritiene adatto alla sua idea di gioco e di gestione del gruppo" si legge sul quotidiano.

