Ultim'ora Allegri-Oriali, solo ammenda per il tecnico: "Provocazioni e offese ripetute"

Diecimila euro di ammenda a Massimiliano Allegri, allenatore del Miln, dopo la lite e le parole pronunciate dal tecnico nei confrondi di Lele Oriali durante la sfida di giovedì, semifinale di Supercoppa, a Riyadh. Questa la decisione da parte del Giudice Sportivo. Non ci sarà dunque squalifica.

Motivo dell'ammenda, si legge, perché “nel corso del secondo tempo ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avvesaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della procura federale”.

Questo il comunicato ufficiale del Napoli pubblicato ieri mattina: "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".